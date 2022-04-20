У многих украинцев образ Тимошенко ассоциируется с густой косой, которую она укладывает как венок вокруг головы. После начала полномасштабной войны с РФ Юлия Владимировна начала вновь делать такую прическу, отказавшись от низкого пучка, легких локонов и сдержанных хвостиков, кроме того пересмотрела свой гардероб, информирует «НБН».

Народная избранница на своей Instagram-странице опубликовала селфи. Украинцы не смогли не заметить изменения во внешности политика. На смену белоснежным локонам пришел темный оттенок волос, а светлым нарядам – довольно мрачные образы.

До войны Тимошенко появлялась на публике в вещах молочного, бордового, сапфирового цветов. Также она не обходила стороной и классическое сочетание черного и белого.

Сейчас политик отдает предпочтение палитре из черного, серого и темного коричневого цветов для одежды. Кроме того, она отказалась от украшений и аксессуаров.

Ранее Тимошенко высказала свои предположения относительно того, когда закончится война. Также она рассказала, от чего зависят сроки завершения противостояния вооруженной агрессии России.