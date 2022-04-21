Об этом президент США заявил в своем обращении, передает «НБН».

Глава Белого дома Джо Байден прокомментировал сложившуюся ситуацию в осажденном Мариуполе. Американский лидер заявил, что у США пока нет фактов, которые свидетельствуют о полном падении города-мученика.

«Пока нет фактов, что Мариуполь полностью пал», — сказал президент США.

Также Байден подчеркнул, что Россия должна открыть гуманитарные коридоры, чтобы люди смогли выбраться с осажденного города.

«Путин должен открыть гуманитарные коридоры, чтобы люди могли эвакуироваться. Любой глава государства поступил бы таких, в таких обстоятельствах», — сказал американский лидер.

Стоит отметить, что в четверг, 21 апреля глава военного ведомства страны-агрессора Сергей Шойгу отчитался перед диктатором РФ Владимире Путине о «взятии Мариуполя». Однако территория крупнейшего завода «Азовсталь» остается непокоренной крепостью – там остаются украинские защитники. Также здесь есть много мариупольцев, которые прячутся от постоянных обстрелов и бомбардировок российскими войсками.

Ранее «азовцы» заявили, что Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь, чтобы провести с россиянами переговоры об эвакуации мариупольцев и защитников города.