Как сообщает «НБН«, такое заявление в интервью телеканалу CNN Turk сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отмечает, что Турция не думала, что российско-украинская война будет продолжаться так долго после мирных переговоров в Стамбуле, которые прошли 29 марта.

Но после встречи министров иностранных дел НАТО сложилось впечатление, что в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия ослабевает

— утверждает Чавушоглу.

Турецкий дипломат также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно контактирует с ними обоими.

Президент Эрдоган будет снова говорить с лидерами в ближайшие дни. Я разговаривал сегодня с Лавровым и с Кулебой вчера

— добавил Чавушоглу.

Он добавляет – встреча Путина и Зеленского в Турции все еще возможна:

В принципе, они оба говорят положительно о том, чтобы собраться вместе, когда будут соответствующие условия.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом через посредничество Анкары.

Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишеней мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия

— сказал он.

Впрочем, Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по достижению «удовлетворительного для сторон и международного сообщества» результата российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Напомним, ранее мы писали о том, что Эрдоган рассказал, что могло бы предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину: турецкий лидер раскритиковал Запад