Как сообщает «НБН», со ссылкой на российский РБК, там он отчитался перед Путиным о якобы взятии Мариуполя.

Несмотря на то, что на встрече с Путиным Шойгу сообщил о взятии Мариуполя, министр обороны страны-агрессора уточнил, что на территории «Азовстали» остаются блокированными около 2 тыс. украинских военных. Эта территория по-прежнему не под контролем российских оккупантов.

На момент окружения Мариуполя численность подразделений украинской армии в городе составляла более 8 тыс. человек, заявил Шойгу. Также он сообщил Путину, что из Мариуполя эвакуированы более 142 тыс. мирных граждан.

Напомним, что до начала военных действий в Мариуполе жили порядка 430 тыс. человек.

После чего Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, приказал отменить его.

Приводим диалог Путина и Шойгу со слов присутствующих на встрече источников:

Путин: Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить.

Шойгу: Есть.

Путин: Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.

Шойгу: Есть.

Путин: Предложите ещё раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сергей Шойгу прокомментировал войну в Украине впервые за три недели