Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинской правды», высокопоставленный чиновник сказала:

«Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже была подана. Мы такими же стремительными темпами выполним все требования к Украинскому государству, как к будущему члену Евросоюза. Это наш путь настоящей свободы и демократии».

Также министр добавила, что Украинское государство рассчитывает в 2024 году стать полноценным членом Евросоюза.

Помимо того, Свириденко подчеркнула, что Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры на протяжении двадцати четырех месяцев.

Напоследок она добавила, что украинская сторона будет настаивать на том, чтобы за все разрушения заплатила Российская Федерация.

Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украина будет получать тяжелое вооружения для защиты от российской агрессии.