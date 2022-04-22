Об этом стало известно из сообщения Данилова на его странице в Twitter. Секретарь сообщил, что российский президент Владимир Путин и глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу планировали создание концлагерей для украинских граждан в Западной Сибири, информирует «НБН».

По словам Данилова, руководство страны-оккупанта хочет использовать украинцев для строительства новых городов в этом регионе России.

Он подчеркнул, что государство-агрессор не остановится, пока Украина не выгонит врага со своей территории, в том числе и с аннексированного Крымского полуострова.

Ранее секретарь СНБО рассказал, как в Кремле планировали уничтожение украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, эта была приоритетная цель оккупантов с начала нападения на нашу страну. Данилов сообщил, что разведка узнала имя человека, который пообещал Путину осуществить ликвидацию Верховного главнокомандующего Украины.