Как информирует «НБН», в эфире телемарафона Данилов сообщил, что задержанный кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук в настоящее время дает показания на всех своих партнеров.

Дословно из заявления Данилова:

«Относительно Виктора Медведчука… Как мне известно, сейчас он сидит в соответственном месте. Там он дает показания на всех своих партнеров, в том числе и по бизнесу, которые у него были в недалеком прошлом. Сейчас он сидит в соответствующем месте. Я выражаю слова благодарности нашей контрразведке, которая на отлично отработала эту операцию».

Ранее российский политолог Пионтковский сообщил, что задержанный спецслужбами Украины Виктор Медведчук очень не хочет в Москву. При этом эксперт пояснил причину.