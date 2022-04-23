Как информирует «НБН», такое заявление Алексей Данилов озвучил во время эфира национального телемарафона в субботу, двадцать третьего апреля.
В частности, он подчеркнул:
«Сейчас в парламенте Украины произошло весьма странное событие. Партия, которая привела войну в Украину, которая на протяжении всех восьми лет говорила, что «мы браться, а Москва – это все наше», они просто переименовались в какой-то другой институт. И сейчас эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Раде».
При этом Данилов добавил:
«Однако они сейчас должны уйти, тихо и спокойно. Им не стоит ждать народного трибунала. Они не понимают, что им не простят ребята с передовой. Этим людям, которые призывают Путина в нашу страну на всех украинских телевизионных каналах. Когда эти все шуфричи и бойки, а также прочая мразь говорила: «Нужно дружить с Путиным, ведь он хороший, это наш сосед, он предоставит нам дешевый газ».
Напоследок Алексей Данилов подытожил:
«Всем им нужно очень быстро сейчас уйти из Верховной Рады Украины. Ведь наши войска вынесут оттуда их вперед ногами. И не факт, что живыми».
Как известно, также Алексей Данилов рассказал о том, где сейчас находится Виктор Медведчук и на кого он дает показания.
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