Как информирует «НБН», об этом говорится в обращении президента Украины.

Дословно из сообщения Владимира Зеленского:

«Если быть честным, то территория, на которой Российской Федерации нужно заботиться о правах русскоязычных – это сама Россия. Ведь там нет свободы слова. Там нет свободы выбора. Там просто не существует права на иное мнение, где процветает бедность, а также где ничего не стоит человеческая жизнь. Там все до того дошло, что они к нам на войну едут, чтобы украсть себе хоть что-то, что могло бы напоминать нормальную жизнь».

При этом украинский лидер добавил:

«Знаете, как говорили раньше о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения в настоящее время только один шок. Теперь их мечта – украсть унитаз и умереть».

Ранее стало известно, что президент Украинского государства Владимир Александрович Зеленский выступил на конференции Всемирного банка.