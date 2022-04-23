Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», Зеленский заявил об этом во время пресс-конференции в Киеве.

Он отметил:

«Может ли по Приднестровью и Молдове произойти то же, что и в Мариуполе? Да, такое может произойти. Сложная ситуация. Тысячи танков, накопление техники…».

В это же время гарант Конституции Украины не привел информации, которая могла бы утвердить такое предположение, однако точно известно, что российская армия в настоящее время осуществляет наступательные действия в южных регионах Украины.

При этом Зеленский добавил, что только вооруженное сопротивление может остановить наступление российских войск. Он сказал, что целью Российской Федерации является «сухопутный коридор».

Ранее стало известно о том, что правительство Молдовы отказалось продавать Украине истребители.