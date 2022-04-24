Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украина 24», российский политолог считает, что у Путина нет никаких ресурсов для того, чтобы на Донбассе осуществить широкомасштабное наступление.

Пионтковский заявил, что максимум, на что способны оккупанты, это ведение позиционной войны. Однако уже через месяц их ожидает полнейший провал, ведь Украина получит от Запада современное наступательное оружие.

Дословно из заявления эксперта:

«Приблизительно через месяц самая мотивированная в мире армия Украины получит на свой баланс наиболее современное во всем мире оружие. В Украину сейчас хлынули потоки оружия».

Также аналитик добавил, что для Украинского государства победой в войне против Российской Федерации будет полное восстановление территориальной целостности страны, в том числе возвращение под контроль Киева Крымского полуострова, а также восточной части страны.

Напоследок он добавил, что свержение режима Путина в Российской Федерации можно оставить для «бункерных крыс»:

«Это можете оставить на крыс в бункере. Они там сами между собой разберутся».

Ранее журналист Христо Грозев озвучил количество лучших российских десантников, которые были ликвидированы за месяц в Украине.