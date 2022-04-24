Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на газету SonntagsZeitung. Их непосредственно у производителя хотела закупить Украина.

Как пишет издание, пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по вопросам экономики (SECO) сообщил, что получил от Германии два запроса о передаче Киеву боеприпасов, произведенных в Швейцарии. Оба были отклонены — это объяснили нейтралитетом страны и обязательными критериями законодательства о военных материалах.

Об этом стало известно на фоне неоднозначной позиции канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставок тяжелого вооружения Украине, за что его сейчас критикуют даже сторонники.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину последовательно нейтральная Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Москвы, но продолжает настаивать, что ее статус не позволяет ей отправлять оружие в зоны конфликта.

БМП Marder производится немецким концерном Rheinmetall — Украина хотела их купить у производителя. Однако правительство Шольца прохладно отнеслось к таким идеям, озвучив за последние недели целый ряд причин, якобы препятствующих поставкам тяжелого оружия в Украину.

Также на этой неделе канцлер заявил, что поставки вооружения для Украины из запасов бундесвера вряд ли возможны, поскольку возможности Берлина «достигли предела». В то же время он объявил о намерениях финансировать прямые поставки оружия Киеву от немецких производителей.

За первый месяц вторжения (по состоянию на конец марта) Германия поставила Украине вооружений и оборонных товаров на сумму 186 млн евро. Среди них были гранатометы, зенитные ракеты, пулеметы и боеприпасы, однако не было тяжелого вооружения: танков и бронетехники, вертолетов и истребителей, артиллерии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Франция передаст Украине оружие: на баланс ВСУ поступят САУ Caesar и ракеты против танков