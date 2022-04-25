Об этом он заявил в эфире объединенного марафона, передает «НБН».

В Мариуполе российские захватчики продолжают бомбить позиции украинских войск на территории крупного завода «Азовсталь». Оккупантов не останавливает то, что в бомбоубежищах завода прячутся маленькие дети и женщины.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему установление контроля над Мариуполем так важно для страны-агрессора.

«Для России это стало делом принципа – раздавить Мариуполь, как они считают. И фактически, я так понимаю, они стараются на захвате Мариуполя построить всю идеологию этой войны и особенно победы. У них нет на сегодняшний день ни одной победы, которую они могли бы предъявить своему народу и оправдать те жертвы и длительность этой войны», — объяснил Жданов.

Эксперт отметил, что город-мученик Мариуполь попал в глубокое окружение.

«Остался практически один на один с противником», — добавил Жданов.

Тем временем во Львове родственники и друзья защитников Мариуполя провели акцию с призывом спасти Мариуполь.