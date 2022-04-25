Об этом, сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Белого дома.

Сегодня президент Байден объявил о намерении номинировать опытную дипломатку Бриджит Бринк как чрезвычайного и полномочного посла в Украину

— сообщила прессслужба.

О намерении президента предложить Бринк на этот пост объявил госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Украину 24 апреля.

Бриджит Бринк сейчас является послом в Словакии, а к тому же, среди прочего, была старшей советницей и помощницей секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа, занимаясь вопросами Восточной Европы и Кавказа.

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