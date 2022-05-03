Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в телеграм Владимира Зеленского, по словам президента Украины, даже если это и случалось, то исключительно в рамках международного законодательства.

В ходе интервью греческому изданию глава государства подчеркнул, что Украина не вторгается в другие страны. Также украинский лидер добавил, что наша страна всегда, без каких-либо исключений соблюдает международное право. Как следствие, Киев не может ничего делать, что бы могло противоречить ему.

«Если брать во внимание временно оккупированные земли Украины, то я полагаю, что мы имеем полное право проводить те или иные шаги в нашей стране. Все проводится в рамках международно признанных границ. Ни о каких других действиях мне неизвестно».

Также известно, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее высказался об экономическом изолировании государства-оккупанта Российской Федерации. В частности он призвал мир быть к этому готовым.