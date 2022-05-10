Об этом заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате, которое транслировалось на YouTube, передает «НБН».

Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс рассказала, к каким дальнейшим действиям может прибегнуть российский диктатор Владимир Путин.

По ее словам, Путин может объявить военное положение в России из-за отсутствия успехов армии РФ в войне против Украины. На такой шаг глава Кремля может пойти с целью мобилизовать дополнительные силы в противостоянии против Украины.

Кроме того, по данным американской разведки, диктатор РФ стремится развязать войну на оккупированной территории Молдовы. Однако Хейнс не уточнила, способна ли на данный момент армия РФ реализовать эту прихоть диктатора Путина.

Она также заявила, что Путин готовится вести продолжительную войну против Украины и ожидает, что со временем решительность Запада ослабнет.

Ранее разведка Украины рассказала, что Путин планировал вторжение в Беларусь в 2020 году.