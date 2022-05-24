Об этом Марк Фейгин сказал в эфире «24 Канала», передает «НБН».

Российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин поразмышлял о том, как изменится ситуация после устранения кремлевского диктатора Владимира Путина. Юрист считает, что кто бы не пришел на место Путина, он не сможет продолжать его кровавую политику. Даже если это будет секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который тоже является ярым украинофобом.

«Я думаю, что любой, кто придет на место Путина, даже если Патрушев. Представим, что Патрушев, любой, кто придет он изменит эту ситуацию. Он изменит эту стратегию. Потому, что он не сможет ее продолжать. Место Путина оно эксклюзивно. Патрушев – это не та фигура, ради которой солдаты в окопах будут умирать. Этот все-таки четверть века уже коптит», — сказал Фейгин.

По словам юриста, Путин никому не хочет передавать «скипетр власти».

«Он умрет, но будет зубами в гробу держать скипетр и булаву. Потому, что он не хочет иметь преемника», — сказал правозащитник.

По мнению юриста, после устранения Путина ситуация в РФ не останется статичной. А у Украины появится шанс решить все проблемы, пока в РФ будет «разборки» между преемником Путина и людьми, которых он не устраивает.

«Любой, кто придет, ситуация придет в движение в самой России, она не останется статичной… Для Украины откроется серьезный шанс решить свои проблемы», — заявил Фейгин.

Ранее Фейгин рассказал, может ли РФ провести всеобщую мобилизацию.