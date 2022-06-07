Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на FT.

Глава государства Владимир Зеленский сказал, что подобные заявления не выдерживают критики.

«Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти много лет, более 8, они убивают наших людей. О чем мы говорим? Эммануэль глубоко погружен в процессе, один из лидеров «нормандской четверки», он прекрасно понимает детали Минского документа, всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках «Норманди 4», неисполнении договоренностей, постоянных срывов», — сказал украинский лидер.

Президент отметил, что Украину в этом вопросе не унижают, а убивают.

«Я даже не считаю, что унижают Украину, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом», — добавил президент.

К слову, ранее Зеленский объяснил, почему Украина не переходит в масштабное контрнаступление.