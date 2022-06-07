Об этом пишет Reuters, передает «НБН».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мир не должен принуждать Украину к «плохому миру с РФ. Он подчеркнул, что важно, чтобы не оказывалось давления на президента Украины Владимира Зеленского.

«Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, подчеркнув, что плохие мирные соглашения долго не продолжаются», — пересказал слова Джонсона пресс-секретарь британского правительства.

Кроме того, Джонсон пообещал, что Великобритания будет оставаться на «передовой» поддержки Украины в борьбе с полномасштабной агрессией РФ.

Также стало известно о том, что Лондон готовит новые антироссийские санкции. Сообщила об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс на заседании британского правительства.

Ранее Джонсон подтвердил передачу Украине современных РСЗО.