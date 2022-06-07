Об этом глава государства рассказал в интервью FT, передает «НБН».

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ еще не перешли в масштабное контрнаступление. По его словам, для контрнаступательных действий Украине не хватает оружия и бойцов.

«Для того чтобы наступать нужно не менее чем в 10 раз больше техники и не менее чем 10 раз больше людей. Желания у нас больше, чем техники. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед», — сказал украинский лидер.

Президент отметил, что пока этого не будет, нам будет сложно действовать. Он подчеркнул, что для него люди – самый важный приоритет.

«Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня – приоритет», — сказал Гарант.

К слову, британский премьер Джонсон выступил против давления на Зеленского.