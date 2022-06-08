Об этом он рассказал в эфире «НВ», передает «НБН».

Накануне посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал израильское правительство продать Украине систему противоракетной обороны «Железный купол». Он утверждает, что США не будут против.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что на сегодняшний день «Железный купол» является наиболее эффективной системой противоракетной обороны. Ее эффективность более 90%. Конечно же, «Железный купол» нужен Украине и как считает Жданов, у Украины есть вполне реальные шансы приобрести его.

«Она нужна. Несмотря на то, что она является тактическим звено, то есть, системой ближнего радиуса действия, но она нужна. Она закрывает или полосу шириной 140 километров, то есть с радиусом 70, высоту 4 км или полностью прикрыть небольшой город до 150 квадратных километров», — сказал он.

Жданов отметил, что ранее эту систему купил Азербайджан.

«Возможно (приобрести Украине, — ред.), Азербайджан купил. США имеют такую систему. Думаю, что вполне возможно», — заявил эксперт.

Однако, как отметил эксперт, «Железного купола» сейчас нет в массовом производстве.

Ранее Жданов оценил шансы ВСУ закончить войну до конца года.