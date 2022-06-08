Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире объеденного телемарафона, сообщает «РБК-Украина», передает «НБН».
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Украине не хватает тяжелого вооружения, чтобы одержать победу на РФ.
При этом она отметила профессионализм и высокую мотивацию ВСУ, которые мужественно дают отпор российским захватчикам.
«У украинской армии есть профессионализм, есть мотивация, но нам действительно не хватает тяжелого вооружения, чтобы одержать победу на врагом – армией РФ», — сказала чиновница.
Она заявила, что о нуждах украинской армии говорят и президент Украины, и министерство обороны и Офис президента.
Маляр добавила, что тяжелое оружие нужно Украине уже сейчас, поэтому и власть, и гражданское общество работают над тем, чтобы как можно быстрее его получить.
«Украина ведет мощную кампанию на всех возможных уровнях, чтобы быстрее получить это тяжелое вооружение, которое нам необходимо уже сейчас», — сказала чиновница.
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