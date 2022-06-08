Об этом сообщает «НБН».

Во время пресс-конференции глав МИД России и Турции российский министр Сергей Лавров получил вопрос, который явно был не готов услышать. Журналист спросил у российского министра об украденном украинском зерне Россией.

Вопрос звучал так:

«Что из украденного у Украины, кроме зерна, России еще удалось продать?».

Сначала Лавров сделал вид, что не расслышал вопрос и попросил его озвучить еще раз. Журналист повторил еще раз свой вопрос, а путинский министр явно разозлился, но старался не подать виду.

«У вас все время голова болит, где бы что-то украсть, и думаете, что все так поступают?», — начал свой ответ Лавров.

Затем он начал говорить заезженные фразы роспропаганды «об избавлении востока Украины от давления неонацистского режима».

Стоит отметить, что данный вопрос Лаврову задал украинский журналист Муслим Умеров.

В сети отметили, что замечание украинского журналиста было справедливым. Как известно, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях. Страна-оккупант пытается продать украинское зерно с целью получения прибыли.

К слову, недавно Лавров выдвинул абсурдные обвинения в адрес Франции.