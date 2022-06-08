Пресс-секретарь президента-агрессора сообщил, что якобы сейчас невозможно подготовить встречу лидеров государств. Песков отметил, что позиция Кремля «хорошо известна» и любая встреча на высшем уровне «должна быть результативной», информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Вы слушали маяк».

По словам спикера Путина, встречу глав украинского и Российского государств не возможности подготовить, поскольку украинская сторона вышла из переговорного процесса.

Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее неоднократно говорил о важности прямых переговоров с Путиным. По его мнению, завершение войны не произойдет без решения кремлевского диктатора. Он заверил, что Киев будет вынуждать Москву к диалогу.