Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на интервью Олега Жданова для журналиста Дмитрия Гордона.

Журналист Дмитрий Гордон поинтересовался у военного эксперта Олега Жданова, если бы тот принимал военные решения, ударил бы ли, он по Крымскому мосту.

«Да, обязательно», — ответил эксперт.

Жданов считает, что Украине нужно повредить Крымский мост и прекратить его функционирование, как моста, по которому РФ перебрасывает оружие в аннексированный Крым.

«Я думаю, что это надо сделать. Почему? Потому, что я понимаю, что ракетами мы будем полмесяца долбить его до разрушения. Но повредить его и прекратить его функциональность, как моста – вот это главное. Железнодорожное полотно разрушить и постараться максимально разрушить дорожное покрытие. Может даже дорожный мост не трогать, а ударить по развязкам транспортным, въезда и выезда с моста и контролировать их огневым режимом. А вот железнодорожный именно на мосту. Почему? Потому, что на мосту очень сильно будут затруднены ремонтные работы. Я бы это сделал», — заявил Жданов.

Ранее Олег Жданов ответил, есть ли у Украины шанс приобрести «Железный купол».