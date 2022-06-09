Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», Джоане сделал такое заявление во время организованной авторитетным изданием Politico дискуссии.

В это же время заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнул, что впервые в истории в саммите Альянса будут принимать участие партнеры Организации Североатлантического договора из Новой Зеландии, Южной Кореи, Австралии, а также Японии.

Дословно из заявления Джоане:

«Естественно, расширение Альянса, политика открытых дверей – все это будет важной темой для рассмотрения. Мы весьма надеемся на то, что и Швеция и Финляндия присоединяться к нам. Конечно же, мы также должны принять решение и по Украине. Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Александрович Зеленский будет присутствовать в Мадриде на нашем заседании тем или иным образом».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Петр Порошенко назвал этот месяц весьма важным для Украинского государства.