Об этом сообщает «РБК-Украина», сославшись на заявление Путина на встрече с молодыми предпринимателями, передает «НБН».

Глава Кремля Владимир Путин сравнил себя с российским императором Петром I. Он заявил, что на долю современной России выпало «возвращать и укреплять» «русские земли».

«Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось, удивительно, приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего он не отторгал, он возвращал, да, так и есть… Возвращал и укреплял. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — сказал российский диктатор.

Фактически Путин признал, что за более 300 лет Россия не изменилась – она продолжает развязывать войны и захватывать территории других государств.

К слову, по каким-то причинам Путин отменил ежегодную «прямую линию».