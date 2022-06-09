Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на сайт президента Украины.

Глава государства Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на 35 высокопоставленных лиц РФ. В частности, санкции коснулись диктатора РФ Владимира Путина и его пособника, главу военного ведомства РФ Сергея Шойгу.

В санкционном списке есть и другие громкие имена. В частности, санкции не обошли путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главу МИД РФ Сергея Лаврова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и других.

С полным списком подсанкционных лиц можно ознакомиться на сайте президента Украины. Санкции вводятся бессрочно.

К слову, ранее Великобритании ввела санкции против близких людей Путина, включая его любовницу Алину Кабаеву.