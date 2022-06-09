Как информирует «НБН», в Телеграм лидер «Европейской солидарности» рассказал об интервью, которое он давал телеканалу из Великобритании GBNews.

Так, в ходе интервью он озвучил итоги Конгресса Европейской народной партии в Роттердаме. В частности, Порошенко подчеркнул, что это его первый за 105 дней войны визит. Также, по его словам, он состоялся, так как речь идет об очень важном месяце для Украинского государства.

«Ведь двадцать третьего июня состоится заседание Евросовета. В ходе мероприятия должно будет приниматься историческое для Киева решение относительно предоставления Украине статуса кандидата на будущее членство в Европейский Союз», — заявил Порошенко.

Он добавил, что европейская народная партия единогласным решением поддержала Украину в плане предоставления статуса кандидата. Аналогично было сделано и конференцией президентов Европейского парламента.

Также народный депутат Верховной Рады Украины рассказал о предстоящем саммите НАТО в Мадриде. Парламентарий отметил, что это будет также историческим для нашей страны мероприятием:

«Наша страна продемонстрировала всему мировому сообществу невероятное мужество. И все благодаря ВСУ. Потому предоставление нашей стране Плана действий по членству, как стимула для проведения реформ, а также определенных изменений для Альянса иметь бок о бок ВСУ, было бы чрезвычайным, важным решением для Саммита НАТО».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде.