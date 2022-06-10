Об этом пишет газета Figaro, передает «НБН».

В пятницу, 10 июня стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон может приехать в Украину. Визит французского лидера в Киев может состояться в среду, 15 июня сразу после его визита в Румынию.

Это может стать его первым визитом в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

Кроме того, сообщается, что во время визита в Киев лидер Франции может сообщить о предоставлении военной помощи Вооруженным силам Украины в виде гаубиц Caesar. В конце апреля Украина уже получила шесть таких гаубиц. СМИ пишут, что до конца июня наша страна может получить еще шесть таких систем.

До войны у французской армии было 76 таких гаубиц. То есть, 16% этой техники Франция передает Украине.

На изготовление вышеупомянутой системы уходит год.

К слову, накануне Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном.