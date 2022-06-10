Об этом он заявил в эфире объединенного телемарафона, сообщает «РБК-Украина», передает «НБН».

В четверг, 9 июня стало известно о том, что оккупанты «приговорили» к смертной казни трех иностранных защитников Украины – двух граждан Великобритании и гражданина Марокко. Судилище оккупанты устроили в так называемой «ДНР».

По словам Вадима Денисенко, судилище над иностранными защитниками Украины – это повышение ставок в переговорном процессе Россией. Оккупанты используют иностранных бойцов, как заложников.

«Мы должны четко понимать, что на самом деле суд над иностранцами — это повышение ставок в переговорном процессе Российской Федерацией. Они используют их как заложников», — заявил он.

По мнению Денисенко, террористы провели судилище с такой молниеносной скоростью, чтобы давить на мировое сообщество.

«С другой стороны, 11 сентября состоятся довыборы в региональные думы и губернаторов в 27 регионах РФ. И выборы во многом будут этаким вотумом доверия для ведения войны и вотумом доверия к Путину относительно военных действий на территории Украины. И суд над нашими военнопленными, к сожалению, будет одной из частей этой предвыборной кампании», — заявил Денисенко.

По его словам, нужно понимать, что экономическая ситуация в РФ ухудшается: «И здесь, когда нет хлеба, надо давать зрелища».

Напомним, что речь идет о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также марроканце Саадуне Брагиме. Трое иностранцев воевали на стороне Украины против российских оккупантов и попали в плен в апреле этого года. Так называемый суд «ДНР» «приговорил» их к смертной казни.