Украинский президент задал ряд вопросов участникам саммита. Зеленский объяснил, что эти темы указывают на то, что европейская система может проиграть, если не приступит к делу, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Лидер украинцев поинтересовался, где граница, на которой Европа подкрепит свои слова действиями, и почему политики сомневаются стоит ли нашей стране давать «зеленый свет» в ЕС, учитывая, что 71% европейцев считают наше государство частью европейской семьи.

Также глава государства хочет понять, почему украинцам дают понять, что их место в «серой» зоне между Евросоюзом и РФ, если базовые европейские ценности предполагают, что каждый народ имеет одинаковое значение.

Зеленский, обращаясь к Европе, спросил, почему после нарушения страной-оккупантом всех документов международного права, все еще остаются политики, которые сомневаются, что любые отношения с Россией надо заблокировать.

Президент ожидает, что Европа уберет «серую» зону, которая соблазняет Москву и докажет, что украинский народ – часть европейской семьи. Также Зеленский призвал предоставить нашей стране действенные гарантии безопасности и превентивно реагировать на российскую агрессию.

Как подчеркнул глава Украины, обязательным пунктом является привлечение военных преступников к ответственности, поскольку слово справедливости необходимо подкрепить действием. Отметим, что Зеленский может принять участие в саммите НАТО в Мадриде. Заместитель генсека Альянса сообщил темы, которые будут рассматриваться на заседании организации.