Ранее партнеры Киева в западных странах сделали замечание украинскому лидеру за его отказ прислушиваться к предупреждениям о подготовке России к полномасштабному вторжению, пишет «НБН».

«Можно достаточно долго говорить о том, какими должны были быть действия президента перед началом нападения России. Но когда нападение уже началось, наш президент не стал покидать столицу, хотя его личная безопасность находилась под серьезной угрозой», — заявила Верещук.

При этом чиновница добавила, что Владимир Зеленский отказался выполнять рекомендации стран Запад, а это очень сильно повлияло на саму войну, и «со временем мы дадим этому оценку».

«Сейчас не так важно, кто к кому прислушивался, как то, кто и что сделал по факту», — озвучила свою точку зрения Верещук.

Она утверждает, что украинское государство сейчас активно действовали на поле боя. Самое главное сейчас – быстрое предоставление оружия западнями партнерами.

Ранее в Офисе президента прокомментировали критику Байдена в адрес Зеленского. Там заявили, что украинский президент просил страны Запада ввести превентивные санкции.

К слову, ранее президент Соединенных Штатов Америки заявлял, что Зеленский не прислушался к словам предупреждения о том, что Россия будет вторгаться на территорию Украины.