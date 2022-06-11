Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью дипломата «НВ», Германия может передать Украинскому государству самоходные гаубицы, а произойти это может уже приблизительно двадцать второго июня.

Дословно из заявления Мельника:

«По состоянию на сегодняшний день, а это уже 105-й день войны России против народа Украины, ни одна, хочу это подчеркнуть, единица тяжелой военной техники, артиллерии, БМП, танков, или гаубиц не была поставлена в Украину».

Согласно словам Мельница, речь идет о двух обещаниях, которые давала Германия:

«Семь гаубиц (самоходных), которые будут переданы украинской стороне. Где-то двадцать второго июня мы должны получить эти системы. Также мы должны получить и самоходные зенитные системы, так называемые «Гепарды». Это также старое оружие. Всего их придет тридцать единиц. Половина до конца июля, и вторая половина – до конца августа. Получается, что только два решения из всех объявленных правительством Германии до сегодняшнего дня, которые находятся в стадии реализации».

Напомним, ранее Александр Лукашенко сделал заявление о том, что войска его страны могут вступить в военные действия за территорию Западной Украины.