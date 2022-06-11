Как информирует «НБН» со ссылкой на авторитетное информационное агентство Bloomberg, во время политического мероприятия по сбору средств, которое проходило в Лос-Анджелесе, Джо Байден вспомнил о предупреждении Украины насчет того, что Российская Федерация готовится вторгнуться на украинские земли.

Примечательно, что во время мероприятия Байден сделал обвинительное в сторрону Владимира Путина заявление относительно того, что тот предпринял «попытку уничтожить культуру Украинского государства, а не только украинскую нацию». Он сказал, что глава Кремля считает столицу Украинского государства Киев «престолом матушки-России».

Стоит напомнить, что также Байден отметил, что Вашингтон начал поднимать тревогу из-за подготовки РФ к вторжению в Украину за многие недели до того, как Владимир Путин объявил о «спецоперации» двадцать четвертого февраля. Однако, согласно словам главы Белого дома, тогда американцев никто не хотел слышать, в том числе и Владимир Зеленский.