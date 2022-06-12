Как информирует «НБН», телеграм-канал «Украина 24» опубликовал сообщение о переговорах Путина и Зеленского, а также указал дату, когда это произойдет. При этом ресурс ссылается на заявление президента Турции Эрдогана.

В сообщении отмечается:

«Переговоры Зеленского и Путина якобы должны состояться на следующей неделе, — Эрдоган. Стороны будут обсуждать вывоз украинского зерна».

Примечательно, что ранее Владимир Александрович Зеленский заявлял, что он не отрицает возможности проведения трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков дал понять, что встречи между президентом Украины и России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно не будет.