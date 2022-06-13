На фоне информации о вероятном серьезном заболевании российского лидера многие уповают на то, что со смертью президента-агрессора закончится война в Украине. По мнению Фельштинского, кончина главы государства не изменит положение вещей в РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Историк заявил, что он не относится к тем экспертам, которые считают, что смерть главы Кремля что-то изменит, поскольку на смену ему придут новые «путины» и не важно с какими фамилиями.

Фельштинский считает ярким примером недавнее высказывание бывшего лидера россиян, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о ненависти ко всему миру. Он отметил, что соратник Путина делает подобные заявления как гражданский человек с высшим образованием, юрист, а не «ГБшник».

По словам историка, с уходом Путина его место могут занять Медведев, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и целая когорта людей, которые также могут заменить президента и все они ничем не лучше диктатора.

«Ничего не изменится», — констатировал Фельштинский.

Такое же мнение о смерти Путина озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник отметил, что в Кремле многие одобряют политику лидера россиян и хотят стать такими же руководителями.