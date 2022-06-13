Как утверждает Фельштинский, решение немецкого правительства при руководстве Ангелы Меркель о закрытии АЭС и переориентировании страны исключительно на получение газа из Российской Федерации превратила главу Кремля в монстра, которого никто не способен остановить, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам историка, Германия – мощнейшая страна Европы, которая могла больше денег тратить на вооружение и в какой-то степени могла отказаться от «голубого топлива» РФ, создав альтернативные источники для собственного энергоснабжения. Однако принципиальное решение Берлина об ориентации ФРГ на получение газа из РФ стало стратегической ошибкой.

Рациональная Европа надеялась, что Россия после 1991 года переродится и станет нормальным дружественным государством. После 2000 года стало ясно, что РФ во главе с Путиным – сложный и иррациональный партнер, однако европейские страны надеялись на то, что с Кремлем можно будет о чем-то договориться.

Немцы считали, что возможность торговли станет стимулом для россиян вести себя прилично. Германия рассчитывала, что она разрулит ситуацию и договорится с Путиным, однако выяснилось, что коллективный Запад не может найти общий язык с диктатором.

По этой причине и возник кризис, созданный властями страны-агрессора, который вылился в войну, которая имеет примитивную задачу Путина – осуществить захват территорий.

Отметим, что Меркель считает главой целью российского президента – уничтожение Европейского союза. Экс-канцлер убеждена, что демократическая, независимая и развитая Европа не дает покоя диктатору.