Как информирует «НБН», об этом свидетельствует постановление Кабинета министров Украины №678.

Двадцать пятого июня состоится вступление в силу постановления. Украинцы будут иметь возможность оформлять новые, а также обменивать старые паспорта. Все это будет осуществляться за рубежом через подразделения Государственной миграционной службы.

Таким образом, правительство дало поручение МВД подготовить отчет. Времени на это выделили до конца 2022 года. Далее этот документ нужно представить на заседании Кабинета министров Украины.

Как известно, после начала широкомасштабного наступления Российской Федерации на украинскую территорию, украинский паспорт был поднят в мировом рейтинге.

Государственная миграционная служба имеет полномочия продлить период действия документа для возможности выехать за границу на странице паспорта, где отмечаются особые отметки.

Напомним, российско-оккупационные войска начали выдавать паспорта РФ на территории временно оккупированных районов Херсонской области.