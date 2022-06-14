Об этом президент заявил в интервью для датских СМИ, передает «НБН».

Журналисты спросили у президента Украины Владимира Зеленского, возможен ли продолжительный мир с РФ даже после того, как Украина вернет свои территории и после ухода диктатора РФ Владимира Путина.

Отвечая на этот вопрос Зеленский заявил, что все будет зависеть от желания российской стороны – выберет ли она после Путина цивилизованное развитие.

«Или они хотят просто быть отдельной цивилизацией без сообщения с остальным миром», — сказал президент.

При этом глава государства подчеркнул, что Украина будет строить свою безопасность, основываясь на принципе, что всегда нужно быть готовыми к вторжению РФ.

«Наша страна должна быть с точки зрения безопасности готова к любому моменту, любому вторжению, поэтому и строить наше государство мы будем именно на таких принципах. Быть готовыми всегда к риску вторжения с российской стороны», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский рассказал, зачем Украина обнародовала реальные потери о данных ВСУ.