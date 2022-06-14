В своем Twitter-аккаунте Пинтковский выразил мнение о том, что Украина должна заключить военный союз с Великобританией и Польшей, чтобы нанести кремлевскому диктатору Владимиру Путину поражение в этой войне, информирует «НБН».

По мнению политолога, этот шаг необходим, если не произойдет перелом в ситуации с поставками оружия после встречи «Рамштайна-3», которая пройдет в среду, 15 июня.

Эксперт убежден, что Украина, Польша и Соединенное Королевство способны общими усилиями «поставить гопника на место».

Ранее политолог уже высказывался о таком военном союзе из трех государств. Пионтковский убежден, что после победы Украины в войне она с Польшей и Великобританией войдет в тройку сильнейших европейских государств. По мнению эксперта, эти страны вытеснят господство Германии и Франции, которые боятся этого, прикрываясь призывами о «сохранении лица» российского диктатора.