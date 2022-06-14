Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ZN.UA.

Во вторник, 14 июня восьмой апелляционный суд Львова принял решение о запрете деятельности партии экс-депутата Евгения Мураева. Как известно, Министерство юстиции Украины включило данную партию в список пророссийских политических сил.

Согласно решению суда, все имущество партий и всех ее ячеек передается государству. Однако решение еще может быть обжаловано в Верховном Суде.

Таким образом, партия «Наши» стала четвертой пророссийской партией, запрещенной в Украине.

Стоит добавить, что в январе этого года, накануне начала полномасштабного вторжения РФ в Украину разведка Великобритании предупреждала, что Россия собирается установить «марионеточный режим» в Украине во главе с Мураевым.

Где сейчас находится коллаборант неизвестно. По данным одних источников, он сбежал в РФ, по другим – в Венгрию.