Западные СМИ опубликовали информацию о том, что якобы в России идет подготовка к государственному перевороту и отстранению Путина от власти, с инсценировкой сердечного приступа у диктатора, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Журналисты пишут, что насильственный захват власти в России будут скрывать от граждан, демонстрируя им заранее записанные видеоматериалы с Путиным.

По мнению Фельштинского, на сегодня он не видит сил в Российской Федерации, способные осуществить переворот. В то же время он видит вероятность того, что кто-то хочет занять президентское кресло и попытается убрать диктатора.

Однако отнять власть у главы РФ хотят не ради окончания кровопролития в Украине или изменения внешнеполитического курса Москвы. Эксперт считает, что в Кремле нет оппозиции или несогласных с политикой действующего лидера, поскольку за 20 лет Путин отдал все руководящие должности людям, которые солидарны с ним во всех вопросах.

По этой причине на сегодня есть всего два перебежчика – экс-руководители АП РФ Анатолий Чубайс и Валентин Юмашев. Фельштинский отмечает, что это не та оппозиция, способная изменить руководящий состав и политику в Кремле. Кроме того, эксперт убежден, что смерть главы государства никак не отразится на России. Он обратил внимание на недавнее высказывание экс-президента РФ Дмитрия Медведева.