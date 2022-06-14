В интервью изданию ZDF лидер нации заявил, что существует единственное условие, при котором украинская сторона готова вступить в мирный переговорный процесс с Российской Федерацией, информирует «НБН».

По словам Зеленского, у украинского руководства нет времени на разговоры, которые не работают, поэтому Киев готов вступить в диалог с Москвой лишь в том случае, когда страна-агрессор готова закончить войну.

Президент отметил, что украинские власти знают, что делают, и у них нет сомнений, что мирные переговоры состоятся только тогда, когда Россия захочет положить конец вооруженной агрессии.

Отметим, что на прошлой неделе глава Украины выступил перед участниками Копенгагенского демократического саммита. Во время обращения Зеленский озвучил неудобные для европейских лидеров вопросы и сообщил, что ожидает сейчас от Запада.