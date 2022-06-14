В интервью немецкому изданию Die Zeit лидер нации сообщил, что украинское руководство в мае обнародовало настоящий уровень потерь ВСУ, поскольку люди должны знать правду, информирует «НБН».

Зеленский объяснил, что и его соотечественники, и мировая общественность, которая наблюдает за войной, должны понимать, какую цену ежедневно платит Украина на фронте. Международное сообщество может увидеть, что россияне ведут войну на уничтожение в соседней стране.

Журналист поинтересовался, не боялся ли президент после такого шага потерять доверие своих граждан.

«Не переживайте, мы сильны», — ответил Зеленский.

Президент добавил, что он хочет, чтобы Запад осознал, что чувствуют украинцы, когда вновь и вновь видят задержку поставок необходимого вооружения для ВСУ.

Глава государства добавил, что если бы Украина вовремя получила необходимое оружие – были бы спасено множество жизней. По словам Зеленского, наша страна не просит больше, чем нужно для защиты своей свободы, цена которой очень высокая.

Также украинский лидер вновь озвучил единственное условие для проведения мирных переговоров с российской стороной.