Ситуацию прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале, сообщает «НБН».

«Издание Bloomberg сослалось на авторитетных чиновников из Европы и проинформировало, что Россия уже осталась без большей части своего военного потенциала в нашей стране. Поэтому не следует исключать сценария, когда в Кремле объявят всеобщую мобилизацию. Нага страна готова к разным сценариям», — сообщил высокопоставленный чиновник.

В то же время Ермак призвал западных партнеров не исключать именно такой вариант событий, в связи с чем он считает, что Украина должна немедленно получить все необходимое оружие.

«Если страны Запада осознают вероятность самых худших сценариев, то уже сейчас – самый лучший момент, чтобы усилить обороноспособность Украины», — подчеркнул Ермак.

Недавно сообщалось, что в российской армии наблюдается острая нехватка личного состава в армии, а также множество военных погибли на войне в Украине. В связи с этим в РФ могут принять решение о всеобщей мобилизации. Но противником такого шага оказался сам глава Кремля Владимир Путин, поскольку объявление мобилизации может означать прямое признание участия в войне.

Напмним, ранее мы уже писали о том, что Ермак озвучил вариант избежания затяжной войны.