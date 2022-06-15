В своем Telegram-канале политический аутсайдер России предал сомнению существование Украинского государства на карте мира через два года, информирует «НБН».

На высказывание Медведева отреагировал советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте. Представитель ОПУ написал, что если бы империализм РФ имел лицо, им стал бы экс-глава России, которого Подоляк считает маленьким человеком с большими комплексами.

Украинский политик отметил, что Медведев может привлечь к себе внимание и самоутвердиться лишь брызганьем яда в сторону нашей страны или угрозами в адрес всего мира.

Подоляк заявил, что Украинское государство было, есть и будет, а вот где будет соратник кремлевского диктатора через два года – вопрос.

Как сообщалось, ранее Подоляк раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая отказывается признавать свою вину в полномасштабном вторжении россиян в Украину.