Во вторник, 14 июня, французский президент прибыл в Румынию, где встретился с солдатами своей армии, которых туда перебросили в рамках миссии Североатлантического Альянса, информирует «НБН» со ссылкой на ua.news.

Выступая перед военными, Макрон заявил, что на восточном рубеже необходимо защищать Европу, когда война продолжается и никто не знает, что будет в ближайшие недели и месяцы.

Глава Франции заверил, что он сделает все, чтобы сдерживать военные усилия Российской Федерации, помогать жителям и защитникам Украины, а также продолжать переговоры.

В тот же день в своих соцсетях французский лидер написал, что война, которая стала реальностью для украинцев, стоит у ворот Румынии и несет угрозу всему континенту.

Отметим, что ранее СМИ писали о приезде Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Украину на этой неделе. Однако европейские лидеры не подтвердили информацию о визите, объяснив свое решение.