В интервью изданию «НВ» Асеев рассказал, что бывший главарь донецких боевиков, экс-офицер ФСБ РФ Гиркин смело подвергает критике министра обороны России Сергея Шойгу и его армию в то время, как другие граждане страны-агрессора могут угодить за решетку за менее критические посты в соцсетях, информирует «НБН».

Журналист предполагает, что террорист позволяет себе дерзость в адрес Кремля, поскольку у него есть «крыша» в Федеральной службе безопасности РФ. По его словам, бывшего главаря «народной республики» прикрывает человек из ФСБ, который находится в оппозиции к главе Минобороны и Генштабу России.

Асеев убежден, что Гиркин не смог бы свободно говорить и писать все, что он думает о российской армии в условиях тотального контроля, если бы у него не было огромного покровителя в органах власти РФ.

Напомним, что в конце мая Гиркин заявил, что в России могут появиться «народные республики» по принципу «ДНР» и «ЛНР».