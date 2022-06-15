Об этом пишет National Post, передает «НБН».

По данным издания, в беседе с Путиным Си Цзиньпин отказался осудить действия РФ в Украине или признать их «вторжением» и призвал к «решению проблемы путем переговоров».

Также Си Цзиньпин сказал президенту России, что все стороны должны работать над урегулированием ситуации в Украине «ответственным степени», а также заявил, что Китай готов помочь решить проблему.

«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса в Украине. Китай готов продолжить свою конструктивную роль», — цитирует издание главу Китая.

К слову, ранее китайский лидер разрешил проведение «невоенных» спецопераций. Аналитики заговорили о том, что ВС Китая могут начать вторжение в Тайвань.